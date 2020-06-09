Військово-політичне керівництво РФ може увійти до списку підозрюваних у справі MH17, - Єнін
"Наскільки мені відомо, міжнародна слідча група, що складається зі слідчих та прокурорів із Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії, України, продовжує досудове розслідування. Я не виключаю, що список підозрюваних буде розширено, і до нього увійдуть не лише безпосередні виконавці цього злочину, а й ті, хто віддавали відповідні злочинні накази, аж до військово-політичного керівництва РФ", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Єнін також нагадав, що справа про збиття Boeing "Малазійських авіаліній" у небі над Донбасом є частиною позову України до Міжнародного суду ООН, і восени росіяни подадуть контрмеморандум.
"Тобто процес триває, і це є досить яскравим свідченням незворотності покарання, справедливості за злочини терористичного характеру", - наголосив заступник міністра.
На запитання про те, чи вірить він у те, що на лаві підсудних у цій справі реально опиниться вище військове керівництво РФ, заступник міністра наголосив, що Україна дуже ретельно формує свої юридичні позиції, збирає докази, забезпечує комунікацію з міжнародними партнерами та розраховує на об'єктивність, неупередженість і нідерландської судової гілки влади, і суддів Міжнародного суду ООН.
"Кожен великий шлях починається з маленького кроку. Ми віримо в те, що всі побачать, що справедливість існує, але для цього ми дуже ретельно формуємо наші юридичні позиції, збираємо докази, забезпечуємо комунікацію з нашими міжнародними партнерами та розраховуємо на об'єктивність, неупередженість і нідерландської судової гілки влади, і суддів Міжнародного суду ООН", - пояснив Єнін.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.