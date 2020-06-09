Військово-політичне керівництво РФ може увійти до списку підозрюваних у справі MH17, - Єнін

До списку підозрюваних у судовому процесі у справі про збитий літак рейсу MH-17 "Малазійських авіаліній" можуть увійти не лише безпосередні виконавці цього злочину, а й ті, хто віддавали відповідні злочинні накази, аж до військово-політичного керівництва Російської Федерації, заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Наскільки мені відомо, міжнародна слідча група, що складається зі слідчих та прокурорів із Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії, України, продовжує досудове розслідування. Я не виключаю, що список підозрюваних буде розширено, і до нього увійдуть не лише безпосередні виконавці цього злочину, а й ті, хто віддавали відповідні злочинні накази, аж до військово-політичного керівництва РФ", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Єнін також нагадав, що справа про збиття Boeing "Малазійських авіаліній" у небі над Донбасом є частиною позову України до Міжнародного суду ООН, і восени росіяни подадуть контрмеморандум.

"Тобто процес триває, і це є досить яскравим свідченням незворотності покарання, справедливості за злочини терористичного характеру", - наголосив заступник міністра.

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На запитання про те, чи вірить він у те, що на лаві підсудних у цій справі реально опиниться вище військове керівництво РФ, заступник міністра наголосив, що Україна дуже ретельно формує свої юридичні позиції, збирає докази, забезпечує комунікацію з міжнародними партнерами та розраховує на об'єктивність, неупередженість і нідерландської судової гілки влади, і суддів Міжнародного суду ООН.

"Кожен великий шлях починається з маленького кроку. Ми віримо в те, що всі побачать, що справедливість існує, але для цього ми дуже ретельно формуємо наші юридичні позиції, збираємо докази, забезпечуємо комунікацію з нашими міжнародними партнерами та розраховуємо на об'єктивність, неупередженість і нідерландської судової гілки влади, і суддів Міжнародного суду ООН", - пояснив Єнін.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.