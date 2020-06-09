Зеленський представив нового главу СЗР Валерія Кондратюка: Відмінна професійна підготовка, досвід і високий рівень освіти. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) новопризначеного главу Валерія Кондратюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Відмінна професійна підготовка, високий рівень освіти, значний управлінський досвід, набутий за час роботи на керівних посадах у воєнній розвідці, органах безпеки, на дипломатичній службі та в інших державних органах, дозволяють Валерію Віталійовичу Кондратюку успішно виконувати весь спектр відповідальних завдань для нашої країни", – сказав Глава держави.

Президент вручив новопризначеному голові СЗР службове посвідчення. Указ про призначення Валерія Кондратюка Глава держави підписав 5 червня.

Володимир Зеленський висловив переконання, що під керівництвом Валерія Кондратюка Служба зовнішньої розвідки посилить свою спроможність захищати національні інтереси в умовах гібридної війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки

Зі свого боку Валерій Кондратюк подякував Президенту за високу довіру. "Я розумію свою особисту відповідальність за виконання покладених на Службу зовнішньої розвідки завдань", – зазначив він.

Валерій Кондратюк наголосив, що пріоритетами в його діяльності на посаді голови СЗР є зміцнення агентурного апарату, покращення роботи інформаційно-аналітичних підрозділів, розвиток кібер- та технічної розвідки, вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальний захист працівників служби та членів їхніх сімей.

На церемонії були присутні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк народився 1 січня 1970 року. Він є українським кадровим військовим, розвідником. Кондратюк працював на дипломатичних посадах, зокрема був військовим аташе України в Сполучених Штатах.



Фото: сайт ОПУ

Кондратюк із 3 березня 2014-го по 28 липня 2015 року обіймав посаду начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

До 15 жовтня 2016 року він працював начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Із 16 жовтня 2016 року він був заступником глави Адміністрації Президента України, де відповідав за напрямок спецслужб. У вересні 2019 року був звільнений Зеленським.