Зеленський про переговори з Путіним: "Тут, уже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що люди, які критикують владу за політику і кроки, спрямовані на припинення війни на Донбасі та реінтеграцію окупованих територій, не володіють достатнім обсягом інформації про всю цю ситуацію.

"Це - як лабіринт (війна на Донбасі. - Ред.). Але в ньому, я впевнений, є вихід. Люди доволі емоційні, коли страйкують або обурюються, це зрозуміло. Мої висновки до того, як я став президентом, були приблизно такими ж. Тобі здається, що ти повністю плаваєш, купаєшся в інформації. І це - озеро, ось воно наповнене інформацією. Але це не озеро, це - океан! Просто я - в океані. Через свій статус, в якому зараз перебуваю. Через те, що я наповнений цією інформацією", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді" під час поїздки в Хмельницьку область 3-4 червня, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський пояснив, що саме тому він не надто реагує на інформацію "людей, які перебувають в озері". "А глибина - вона не така! Вона інша взагалі-то. Але мета у нас одна - що в людей в океані, що в людей в озері. Ми з однієї країни. Ми всі - українці. Ми хочемо одного і того самого. Пірнайте до мене - я готовий! Пірнайте до мене, і там допомагайте", - зазначив він.

Зеленський також зазначив, що його у вирішенні питання з війною на Донбасі не надто цікавлять людські якості президента Росії Володимира Путіна.

"Я вважаю, що до кінця таких людей ніхто не може знати. До кінця може знати, напевно, він сам. Вважаю, жоден президент не може підставляти країну, сказавши на адресу іншого президента образливі речі про особисте. Іноді образливі речі призводять до тисяч смертей. Я не собою ризикую, не своїми рейтингами. Я ризикую життями людей - все! І тут, уже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу", - наголосив він.

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