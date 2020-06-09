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Найманці РФ протягом години випустили 55 мін зі 120-мм мінометів по захисниках Оріхового, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

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Від початку поточної доби, 9 червня, за наявною станом на 12:00 інформацією, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 4 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними Міноборони, ворог свідомо з опівночі до шостої ранку порушував режим тиші, застосовуючи, зокрема, важке озброєння.

Так, після 4:50 з окупованого н.п. Золоте-5 противник протягом години випустив по захисниках Оріхового 55 мін калібру 120 мм: "Цей мінометний обстріл російсько-окупаційні війська супроводжували щільним вогнем із протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів".

Крім того, як повідомили у відомстві, окупанти із гранатометів різних систем і стрілецького озброєння порушували режим тиші в районах н.п. Новолуганське, Мар'їнка та Шуми.

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"Наші воїни вели адекватні оборонні дії з легкого піхотного озброєння. Зазначимо, що вогонь у відповідь підрозділи Об’єднаних сил ведуть впевнившись у відсутності в секторі цивільного населення.

Бойових втрат від початку поточної доби серед захисників України немає", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Владимир c2a8b9e2
    "Наши воины осуществляли адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения." Сначала дайте определение слову адекватное - вполне, точно соответствующее, соразмерное, согласующееся, верное, тождественное. Т.е. ответ НЕ БЫЛ АДЕКВАТНЫМ. А вот если бы влупили по парашенцам аналогичным оружием, то тогда можно было сказать, что ответ адекватный. Хватит манипулировать словами и жизнями наших воинов.
  • Підлога Маккартні
    Наемники РФ в течение часа выпустили 55 мин из 120-мм минометов по защитникам Орехово, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6268
  • 5 копійок
    Це сигнал до мЬІру.
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