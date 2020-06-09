Єрмак домовився з олігархами, щоб мене не пускали в ефіри великих телеканалів, - "слуга народу" Лерос

Нардеп фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що його не пускають на всі великі телеканали, крім кількох цифрових.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Є цілковита домовленість Єрмака з тими ж олігархами. Я точно знаю, які і кому дзвінки були; знаю хто з олігархів отримав за обіцянки не пускати мене на канали. Це вам відповідь на запитання, чи стоять за мною олігархи. Повне табу на мою появу на каналах досягнуто за домовленістю з Офісом. На всіх каналах. Зазвичай годованці олігархів регулярно з'являються на їхніх каналах, це ж так видно", - пояснив Лерос.

За словами парламентарія, з моменту публікації "плівок" він не з'являвся в ефірі великих телеканалів.

"За винятком включення в ефір Яніни Соколової. Її за це звільнили з каналу "Україна". Сьогодні вранці з'явився на каналі "Наш", який все-таки важко назвати великим каналом. Для інших великих каналів я - повністю в чорному списку. Навіть для каналів Порошенка, які начебто в опозиції перебувають. Навіть у цих каналів є певна домовленість, щоб я там не з'являвся", - зазначив нардеп.

"Мені гостьові редактори про це сказали. І від каналів групи Медведчука я теж отримав підтвердження. Бачу табу на "плюсах", "Інтері", "Україна", каналах Пінчука. Більше того, цензура не тільки на мене, а й на критику влади! На канали олігархів, у нас усе супер, жодної корупції, як у Рашці вже", - додав Лерос.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак, Баканов і Венедіктова зустрічалися з прокурором Києва й обговорювали, як мене зупинити, - "слуга народу" Лерос

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.