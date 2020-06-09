Суд у справі MH17: Осколки в лайнері і тілах - від нової російської ракети для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

У тілі пілота рейсу МН17 знайшли уламок, "схожий" на осколок від нової російської ракети від ЗРК "Бук", стверджує прокурор.

У тілі пілота збитого над Донбасом Boeing рейсу МН17, як і в уламках самого лайнера, були знайдені металеві фрагменти "у формі метелика" - такі, як у російській ракеті ЗРК "Бук". Про це повідомив на суді у справі MH17 нідерландський прокурор Тійс Бергер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами прокурора, в жовтні 2014 року поліція Австралії вирушила до України для аналізу двох демонтованих ракет "Бук" - M938 і більш нової 9M38M1. Щоб порівняти сліди ураження з тими, які були виявлені як в уламках літака, так і в тілах жертв трагедії. У підсумку було виявлено три унікальні осколкові форми - "плитку", "решітку" і "метелика".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військово-політичне керівництво РФ може увійти до списку підозрюваних у справі MH17, - Єнін

"У тілах екіпажу було виявлено 29 сталевих осколків. Один з них мав характерну форму метелика. Судмедексперт виявив його в тілі капітана екіпажу", - сказав Бергер.

У кабіні літака знайшли ще один осколок у формі метелика. Це єдині два осколки серед 370 штук, які зібрали на місці трагедії, з такою відмінною формою.

Бергер сказав, що Нідерландський інститут судової експертизи порівняв фрагменти ракет, зібрані після вибуху ракет "Бук" в Україні і в Нідерландах, і виявив, що "було більше схожості з типом 9М38М1 (нові російські ракети. - Ред.), ніж з 9М38" .

Також читайте: У нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Читайте також: Анонімність 12 свідків у справі MH17 збережуть, одного - розсекретять, - рішення суду Гааги

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.