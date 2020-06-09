Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець і прем'єр-міністр Денис Шмигаль - представляють інтереси Ріната Ахметова.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп фракції "Слуга народу" Гео Лерос.

"Нещодавно у мене була пресконференція, коли я подав документи, пов'язані з конфліктом інтересів міністерки енергетики Буславець. Це людина, яка представляє інтереси Ріната Ахметова", - зазначив нардеп.

За його словами, під час пресконференції він казав, що Буславець - це людина, яка лобіює інтереси монополіста-олігарха, знищуючи атомну енергетику в інтересах теплової.

"Я писав, що вважаю Шмигаля людиною Ахметова (це особливо помітно за ситуацією в енергетиці), критикував його за недолугі дії та ідіотські заяви - як, наприклад, створення 500 тис. робочих місць в травні", - додав він.

Лерос розповів, що після заяв про Буславець його запросили в "Право на владу" на 1+1. Через годину запрошення скасували.

"Щоб ви просто розуміли: ТСН знімав сюжет про те, як я подаю заяву на міністерку Буславець. Але коли сюжет вийшов, жодного кадру з Гео Леросом не було! Жодної згадки мого імені не було! Жодного кадру з пресбрифінгу! Ніби з повітря звалився в НАЗК цей документ!" - пояснив нардеп.

Повний текст інтерв'ю з Гео Леросом читайте тут.

Нагадаємо, раніше Лерос подав у НАЗК заяву про порушення Буславець антикорупційного законодавства.

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