До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати

На окупованій частині Луганської області страйк гірників на шахті "Комсомольська" підтримали робочі Алчевського металургійного комбінату.

Про страйк повідомив блогер "Луганський інсайд", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 0642.ua.

"Учора вночі почав страйк ЗЦ (залізничний цех), і одна бригада в доменному цеху. Вимагали, як і шахтарі "Комсомольської", виплати боргів за три місяці. Страйкували недовго - у другій половині дня з робочими розмовляло керівництво заводу, яке пообіцяло виплатити заборгованість за березень і квітень до кінця цього тижня. Після чого страйк був фактично припинений", - зазначив блогер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів

"Гірників з "Комсомольської" підтримали робочі Алчевського металургійного комбінату (АМК), які відмовилися працювати, поки їм не виплатять заробітну плату за квітень і травень. На цей момент бригада ЗЦ-2 (залізничний цех) погодилася вийти на свої місця (після вмовлянь головного інженера Данилова), проте доменний цех, як і раніше, страйкує, ДП-1 (доменна піч) стоїть", - повідомив російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області в місті Антрацит на шахті "Комсомольська" (РТК "Східвугілля") почався страйк шахтарів. Гірники третій день не піднімаються на поверхню: профспілки повідомляють про викрадення і катування страйкарів.