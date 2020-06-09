До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати
Про страйк повідомив блогер "Луганський інсайд", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 0642.ua.
"Учора вночі почав страйк ЗЦ (залізничний цех), і одна бригада в доменному цеху. Вимагали, як і шахтарі "Комсомольської", виплати боргів за три місяці. Страйкували недовго - у другій половині дня з робочими розмовляло керівництво заводу, яке пообіцяло виплатити заборгованість за березень і квітень до кінця цього тижня. Після чого страйк був фактично припинений", - зазначив блогер.
"Гірників з "Комсомольської" підтримали робочі Алчевського металургійного комбінату (АМК), які відмовилися працювати, поки їм не виплатять заробітну плату за квітень і травень. На цей момент бригада ЗЦ-2 (залізничний цех) погодилася вийти на свої місця (після вмовлянь головного інженера Данилова), проте доменний цех, як і раніше, страйкує, ДП-1 (доменна піч) стоїть", - повідомив російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).
Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області в місті Антрацит на шахті "Комсомольська" (РТК "Східвугілля") почався страйк шахтарів. Гірники третій день не піднімаються на поверхню: профспілки повідомляють про викрадення і катування страйкарів.