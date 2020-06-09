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Венедіктова про зарплату: "На руки" отримала 38 тис. грн. Думаю, що зараз "з'їм" всю свою фінансову подушку

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Венедіктова про зарплату: "На руки" отримала 38 тис. грн. Думаю, що зараз "з'їм" всю свою фінансову подушку
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поскаржилася на невелику зарплату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю "Українським новинам".

"Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тис. гривень. Це останнє, що я отримувала", - сказала вона.

Генпрокурор зазначила, що оскільки у неї є сім'я, діти і домашні тварини, яким потрібен ветеринар, вона буде "використовувати запаси".

Нагадаємо, на пост генпрокурора Венедіктова була призначена 17 березня.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Скромнее надо быть.
    "5 - 6 тысяч это не бедность" - ВА Зеленский.
  • 133133
    Горе горькое и беда неописуемая ...
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Дайте платок кто нибудь наревел уже целую миску это же надо так человека финансово вымотать.
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