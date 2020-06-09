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У Нацполіції шукають перекладача кримськотатарської мови. Гендиректор "Медичних закупівель України" Жумаділов погодився відповідати на запитання слідчого рідною мовою

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У Нацполіції шукають перекладача кримськотатарської мови. Гендиректор "Медичних закупівель України" Жумаділов погодився відповідати на запитання слідчого рідною мовою
Гендиректор "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов сьогодні з'явився на допит в Національну поліцію.

Він викликаний як свідок у кримінальній справі, передає Цензор.НЕТ

На своїй сторінці в мережі Facebook Жумаділов повідомив: "Як виявилось, кримінальне провадження, за яким я проходжу як свідок (поки що) відкрито за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 ККУ. Тобто замах на розтрату коштів та зловживання владою. Відкрито за заявою МОЗ, стосується закупівлі костюмів, що так і не відбулась".

За його словами, згадані статті КК віднесені до підслідності НАБУ. Однак слідчі Нацполіції так і не пояснили, чому прокуратура доручила слідство саме їм. "Відганяю від себе думки, що пояснення цьому в суто політичній площині", - пише Жумаділов.

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Він не відмовився спілкуватися зі слідчими, однак виявив бажання говорити рідною мовою, тобто кримськотатарською: "Коли хвилююсь, думки плутаються та автоматично переходять на рідну. На диво, слідчі виявились неготові допитувати кримськотатарською. Нацпол тепер шукатиме перекладача з української на кримськотатарську".

Як пише директор ДП, "попутно відродимо кримськотатарську через попит Нацполу на перекладачів за моїми провадженням. Схоже, у них не буде браку. Далі буде", - пообіцяли слідчі."Ağızıñızğa ağaç kirmesin", - подумав я, переключившись на рідну".

Вільний переклад останньої фрази - "здоров'я вашому дому".

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • кацахол
    У березні 2020 року відкрито виступив проти тодішнього міністра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Іллі Ємця , звинувативши того у зумисному затягуванні держзакупівель під час епідемії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] Три тижні договір не підписував Ілля Ємець. Жумаділо звинувачував Ємця у тому, що він хотів поставити свого "смотрящого" і нажитися. Очільник держпідприємства "Медичні закупівлі України", звинуватив Ємця у блокуванні закупівель надважливих ліків у суму на 10 млрд гривень.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%81%D1%9628-6 [6] Жумаділов повідомив, що "смотрящий", якого хотів поставити Ємець має судимість.
  • Скромный Кролик
    через Супрун.
  • Борменталь Незабаром
    А если очередной коррупционер потребует себе перводчика на эльфийский?
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