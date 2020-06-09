У справі про збитий літак МАУ затримано 6 осіб, - представник судової влади Есмаїлі

Представник судової влади Голамхосейн Есмаїлі заявив, що на сьогодні шістьох обвинувачених затримано у зв'язку зі справою катастрофи українського літака, троє з яких були звільнені під заставу, а троє інших перебувають під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на IRNA.

"Судова влада, зокрема судова організація збройних сил, відповідає за справу про катастрофу українського літака. Як тільки стався інцидент, були видані накази, і була призначена спеціальна гілка в Судовій організації Збройних сил", - сказав Есмаїлі.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року за Тегераном літаку Міжнародних авіаліній України майже завершена.

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