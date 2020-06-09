Службове розслідування щодо Холодницького виявило порушення, - Венедіктова

Дисциплінарна скарга щодо Назара Холодницького передана на розгляд дисциплінарної комісії.

Про це в інтерв'ю Українським новинам заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи спілкується вона зі своїм заступником Холодницьким, Генпрокурор відповіла: "Нас пов'язують виключно робочі відносини. До мене потрапляють всі заступники, бо саме вони дають мені уявлення про свої напрямки".

"Службове розслідування (щодо Холодницького. - Ред.) завершено. Факти порушення вимог КПК, Закону "Про прокуратуру" та Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру знайшли своє підтвердження. Дисциплінарна скарга передана на розгляд дисциплінарної комісії", - додала Венедіктова.

Також читайте: Венедіктова про зарплату: "На руки" отримала 38 тис. грн. Думаю, що зараз "з'їм" всю свою фінансову подушку

"30 листопада у нього (Холодницького. - Ред.) закінчується термін повноважень і згідно із законом, і за контрактом. У будь-якому випадку це відбудеться. Але, ми відкриваємо конкурс на нового керівника САП і якщо Назар Іванович захоче взяти в ньому участь, якщо члени комісії його оберуть, то who knows. Подивимося. Якщо він візьме участь у конкурсі і переможе в ньому, то чому ні", - прокоментувала Венедіктова шанси Холодницького переобратися на другий термін.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

У відповідь Генеральний прокурор звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.