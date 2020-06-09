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Україна слідом за Європою страждає від безробіття, - ЗМІ

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Україна слідом за Європою страждає від безробіття, - ЗМІ
Україна - не єдина держава, яка зіткнулася зі зростанням безробіття.

Станом на 1 червня в нашій країні тільки офіційно зареєстрували понад 510 тисяч безробітних за даними Держслужби. Однак реальна кількість безробітних у травні становила приблизно 2,5-2,8 мільйона українців. При цьому, від початку карантину кількість офіційно безробітних в Україні подвоїлася.

Безробіття - загальносвітовий тренд, повідомляє 24 канал.

"Відчула це (безробіття. – Ред.) і Європа, яка є найбільшим імпортером українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати свій штат і звільняти, зокрема, українських працівників", - йдеться в матеріалі.

Так, близько 30% українців у Польщі втратили роботу через пандемію. Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"Зрозуміло, що Україна не буде виплачувати дотації польським компаніям, щоб ті не звільняли українців", – розповідає експерт Олексій Кущ.

В Іспанії, яка стала одним з осередків поширення коронавірусу, рівень безробіття теж стрімко зростає. Кількість фактично безробітних в Іспанії досягла 3,8 мільйона осіб станом на початок травня. З них майже 300 тисяч тільки за один місяць втратили роботу, повідомляє 24 канал із посиланням на іноземні видання.

У Британії ситуація ще більш критична. За два тижні близько пів мільйона осіб звернулися по допомогу з безробіття.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • GM Harvester
    Отправляйте 500,000 к Шмыгалю. Он обещал 500,000 рабочих мест. Он все свои обещания выполняет (сарказм).
  • Rote Luftbalon
    Европейцы не против рвать клубнику, мыть туалеты или работать в отельном бизнесе. Но если у тебя месячная зарплата как например в Германии допустим 1100 - 1300 евро чистыми (за низкоквалифицированную работу) и из неё нужно отдать 500-1200 (в зависимости от региона) только за жильё + ЖКХ + страховки. Дальше писать нет смысла и так всё понятно.

    Поэтому многие сидят на социале т.к работать за гроши нет смыла.

    Поэтому эту нишу заняли работяги из Восточной Европы. Они живут по пять человек в 25 кв.м. Квартплату делят, машины нет, сраховок нет, кушают по минимуму. Зато по приезду на родину они богачи и могут шикануть.
  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    В Украине некуда просто пойти Работать , а на Западе не хотят просто работать , там где считают , что должны работать гастарбайтеры.
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