Впровадження другого рівня пенсійної системи в нинішньому вигляді - авантюра, - Федерація роботодавців України
За даними федерації, від впровадження системи постраждають легальні роботодавці, які чесно платять податки, втрачають свою конкурентоспроможність під фіскальним навантаженням, що постійно зростає. А ті, хто вирішив працювати "у чорну" чи "у сіру", отримують надприбутки, повідомляє 112.
"Незграбні спроби контролюючих органів боротися з "тіньовиками" зазвичай закінчуються посиленням перевірок і санкціями саме до легальних роботодавців за незначні порушення. Це замкнене коло", - йдеться у зверненні.
У листі також ідеться, що створення пенсійної системи другого рівня не вирішить наявних проблем і труднощів, які виникли перед державною пенсійною системою в Україні.
"Навпаки, в інших країнах системи другого рівня стикаються з тими самими проблемами неформальності, ухилення від сплати внесків і низького рівня охоплення. Різниця полягає в тому, що в приватній системі наслідки цих проблем повністю "впадуть на плечі" платників внесків (працівників і роботодавців), тоді як державна пенсійна система містить певний перерозподільчий механізм, який пом'якшує різкий вплив цих наслідків", - пишуть автори.
Єдиним вигодонабувачем від запровадження подібної системи будуть компанії ринку фінансових послуг.
"Представники останніх (компанії ринку фінансових послуг. – Ред.) активно лобіюють цей проект, оскільки є його єдиними гарантованими бенефіціарами. Але їхні інтереси не завжди збігаються з інтересами держави, працівників, роботодавців і, нарешті, пенсіонерів. При цьому з працівників і роботодавців хочуть додатково до ЄСВ і ПДФО збирати до другого рівня пенсійної системи близько 100 млрд грн на рік тільки на першому етапі, з поступовим збільшенням внесків", - йдеться в листі.