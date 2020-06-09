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Венедіктова про легалізацію наркотиків і проституції: "Такі питання мають вирішуватися на референдумі"

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Венедіктова про легалізацію наркотиків і проституції: "Такі питання мають вирішуватися на референдумі"
Щодо рішень з чутливих питань потрібно запитувати у суспільства.

Про це в інтерв'ю Українським новинам заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про її ставлення до легалізації легких наркотиків, таких як марихуана, Генпрокурор заявила: "Всі питання, які стосуються таких чутливих речей у суспільстві, потрібно питати у суспільства. Тому, такі питання повинні вирішуватися на референдумі. Нехай громадськість визначиться".

Венедіктова зазначила, що у неї така ж позиція щодо легалізації проституції.

Також читайте: Я проти легалізації зброї: монополія на силу має бути виключно у держави, - Венедіктова

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Ахахахахах, браво 5 балов
    Токо напомните, а был уже рехферендум по рынку земли? А рынок то приняли
  • Виталий Пискурев
    та в раде проституция процветает давно и наркота тоже.
  • Small Jerboa
    А кто решил, что по ЭТИМ вопросам - нужен референдум?
    А по вопросам рынка земли, легализации оружия, нато и тд и тп - НЕ нужен референдум?
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