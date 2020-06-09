Венедіктова про легалізацію наркотиків і проституції: "Такі питання мають вирішуватися на референдумі"
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Щодо рішень з чутливих питань потрібно запитувати у суспільства.
Про це в інтерв'ю Українським новинам заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про її ставлення до легалізації легких наркотиків, таких як марихуана, Генпрокурор заявила: "Всі питання, які стосуються таких чутливих речей у суспільстві, потрібно питати у суспільства. Тому, такі питання повинні вирішуватися на референдумі. Нехай громадськість визначиться".
Венедіктова зазначила, що у неї така ж позиція щодо легалізації проституції.