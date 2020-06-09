На Волині виявили новий спалах коронавірусу, - ОДА
5 0377
На Волині в Ківерцівському районі виявили новий спалах коронавірусної хвороби. У районному центрі первинної медико-санітарної допомоги захворіли три медичні працівники.
Про це повідомила під час брифінгу заступник голови Волинської ОДА Тетяна Щербак, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільше нових випадків зафіксовано в Ківерцівському районі - 11. Серед них - три працівники Загалом у медичному закладі захворіли вже 12 осіб. Серед пацієнтів - один лікар, чотири медсестри, два водія і п'ять працівників адміністрації.