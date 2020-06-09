Венедіктова про відсутність посадок корупціонерів: "Потрібно міняти КПК"

Для забезпечення обіцяних президентом Володимиром Зеленським посадок потрібно ухвалити КПК, який буде відповідати і здоровому глузду, і верховенству права.

Про це в інтерв'ю Українським новинам заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, де обіцяні Зеленським посадки, Венедіктова відповіла: "Потрібно міняти КПК".

"Процес "посадок" сьогодні такий:

1) досудове розслідування - від декількох місяців до декількох років;

2) судовий розгляд по суті у важливих справах (наприклад, економічного характеру) - зазвичай від року до трьох і навіть більше.

Порушення процедур КПК - це правове свавілля, якому я як Генеральний прокурор має всіляко перешкоджати. Тому потрібно ухвалити КПК, який буде відповідати і здоровому глузду, і верховенству права", - пояснила Генпрокурор.

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"Але таки, якщо відкрити сайт Офісу Генпрокурора і подивитися, то можна побачити, що прокурори "посадки" забезпечують. Тільки у напрямку організованої злочинності за березень-травень у 391 справі, спрямованій до суду, 101 людині обрано запобіжний захід - утримання під вартою; 24 вироки, 7 з яких набрали законної сили, реальні терміни покарання щодо 29 осіб. Але, суспільство не цікавлять ці посадки. Суспільство цікавить зовсім інші посадки, топкорупціонерів, топчиновників. до кого питання з топкорупціонерів, коли ми маємо замкнуте коло: НАБУ, САП і ВАКС? Активізуємо роботу в цьому напрямку. САП буде ефективний", - додала Венедіктова.

"Я, серед іншого, не знімаю з себе відповідальність", - резюмувала Генпрокурор.

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