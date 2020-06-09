Байден обходить Трампа на 14%, - опитування. ФОТО

За даними опитування, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN, кандидат від Демократичної партії на президентських виборах в США Джо Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа на 14%.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами опитування зареєстрованих виборців, Трамп поступається на 14 пунктів Байдену, який офіційно отримав достатню кількість голосів, щоб виграти номінацію від демократів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це найбільша різниця, яка коли-небудь фіксувалася між двома ймовірними суперниками на виборах.

Зараз підтримка Байдена становить 55% - це його найвищий показник за весь час.

Згідно з результатами опитування, в цілому 38% респондентів схвалюють дії Трампа на посаді президента, однак 57% не схвалюють. Це найгірший рейтинг Трампа з січня 2019 року.

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Як повідомлялося, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.