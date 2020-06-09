Венедіктова про підозру Стерненкові: Рішення ухвалюють слідчі і прокурори

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевнила, що активіст Сергій Стерненко є для неї "одним із учасників кримінального процесу, яких багато".

Про це в інтерв'ю Українським новинам заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про вручення підозри активісту Сергію Стерненкові, Венедіктова заявила: "У нас так прописано КПК. Навіть у справах ДТП, де водій скоїв аварію і сам загинув, його родичам відправляється підозра. Родичі часто не погоджуються з цим і йдуть до суду, щоб зняти обвинувачення із загиблого. Так прописано Кримінально-процесуальний кодекс. Це відповідь, чому вручено підозру родичам Кузнєцова. По-іншому не можна. Що стосується Стерненка, то для мене, як для Генерального прокурора, він просто один із учасників кримінального процесу, яких багато. Попри його медійність, закон - один для всіх. У нас є слідчі, прокурори, орган слідства не змінився - вони приймають ці рішення".

Зазначимо, що 29 травня стало відомо, що прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненкові перевели в інший підрозділ.

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.