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На референдум слід виносити суспільно значущі питання, як-от про землю і скорочення депутатів у парламенті, - "слуга народу" Верещук

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На референдум слід виносити суспільно значущі питання, як-от про землю і скорочення депутатів у парламенті, - "слуга народу" Верещук
Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що на референдум в Україні потрібно виносити суспільно значущі питання, серед яких можуть бути питання землі, скорочення кількості депутатів, легалізація грального бізнесу тощо.

Про це заявила Верещук, відповідаючи на запитання журналістів, які питання слід виносити на референдум в разі ухвалення відповідного закону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На референдум можуть виноситись питання, що не суперечать Конституції і законам України. Звичайно, це питання загальнонаціонального значення. Зрозуміло, що це мають бути і питання, що є суспільно значущими… От, наприклад, питання землі серед них є, питання щодо діяльності парламенту, щодо двопалатності парламенту і зменшення кількості депутатів. Я б теж хотіла почути, що люди кажуть по даному питанню", - зазначила депутатка.

Водночас Верещук наголосила, що перед початком будь-якого референдуму необхідно проводити інформаційну та роз’яснювальну кампанії. В законопроєкті має бути чітко викладено все, що стосується етапів та кроків його проведення, підкреслила вона.

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На запитання про доцільність винесення на референдум питання про гральний бізнес Верещук зазначила: "Можливо, було б і логічно (винести на референдум – ред.). Тому що це велика дискусія: чи дозволяти гральний бізнес, чи не є сумнівними доходами державного бюджету легалізація грального бізнесу. А з іншої сторони заборона грального бізнесу вже 10 років діє і це породило величезну чорну діру".

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Референдумы должны касаться местного уровня. А если завтра, например, объявить референдум об отмене всех налогов или о бесплатном газе или о зарплате по 100000 баксов -- я думаю 73% будет ЗА. И только 25% вменяемых будут пытаться что-то объяснить, но кто же их будет слушать.
  • 18c49ed2
    Да неужели? А референдум по изменению территории Украины. !!! Как предлагает бубочка в своем законе !!! Твое IQ олигофрена это переживет? Или может воспротивится?
  • Ніна Татарченко
    Пані депутат ! Уже проводили референдум про зменшення числа депутатів . Ще при Кучмі . Подивіться на результати : «Зменшення загальної кількости народних депутатів України з 450 до 300 осіб схвалили 91.1 відс. громадян. « Пройшло двадцять років .
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