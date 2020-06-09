На референдум слід виносити суспільно значущі питання, як-от про землю і скорочення депутатів у парламенті, - "слуга народу" Верещук
Про це заявила Верещук, відповідаючи на запитання журналістів, які питання слід виносити на референдум в разі ухвалення відповідного закону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На референдум можуть виноситись питання, що не суперечать Конституції і законам України. Звичайно, це питання загальнонаціонального значення. Зрозуміло, що це мають бути і питання, що є суспільно значущими… От, наприклад, питання землі серед них є, питання щодо діяльності парламенту, щодо двопалатності парламенту і зменшення кількості депутатів. Я б теж хотіла почути, що люди кажуть по даному питанню", - зазначила депутатка.
Водночас Верещук наголосила, що перед початком будь-якого референдуму необхідно проводити інформаційну та роз’яснювальну кампанії. В законопроєкті має бути чітко викладено все, що стосується етапів та кроків його проведення, підкреслила вона.
На запитання про доцільність винесення на референдум питання про гральний бізнес Верещук зазначила: "Можливо, було б і логічно (винести на референдум – ред.). Тому що це велика дискусія: чи дозволяти гральний бізнес, чи не є сумнівними доходами державного бюджету легалізація грального бізнесу. А з іншої сторони заборона грального бізнесу вже 10 років діє і це породило величезну чорну діру".