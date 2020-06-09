Рада не зволікатиме із законопроєктом про референдум, - "слуга народу" Верещук
Про це заявила Верещук перед початком засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Законопроєкт невідкладний, законопроєкт президентський, а відтак дуже нам потрібний і актуальний. І я сподіваюсь, що якнайшвидше ми його розглянемо, тому що дійсно у нас є питання, які потребують всеукраїнського референдуму. Я зараз говорю про питання змін, а саме про продаж землі іноземцям. Ми пообіцяли, проголосувавши закон 2178-10, що питання продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення обов’язково буде винесене на всеукраїнський референдум", - зазначила Верещук.
Вона нагадала, що відповідно до законодавства, запуск ринку землі запланований на липень 2021 року, тому "треба вже братись до проведення референдуму".
Депутат наголосила, що практика проведення референдумів є звичною в усьому цивілізованому світі.
"Цивілізовані країни якраз вдаються до такої практики. Найбільшим прикладом є Швейцарія, але для мене і Польща є хорошим прикладом, коли на місцевому рівні проводяться місцеві референдуми, а на всепольському проводяться питання зміни податків, тощо", - пояснила депутатка.