Херсон заявляє про перемогу над коронавірусом: в області залишилося 4 хворих, нових випадків немає вже 6 днів
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У Херсоні одужали всі 20 осіб, які захворіли раніше на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради з посиланням на управління здоров'я.
"Зараз від COVID-19 в Херсоні одужали всі 20 осіб", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, в цілому на Херсонщині було 179 хворих, з яких вже одужали 172 жителі, померли з початку епідемії троє.
В управлінні закликали херсонців продовжувати користуватися масками в громадських місцях і міському транспорті і дотримуватися протиепідемічні заходи.
Згідно з даними РНБО, на Херсонщині вже 6 днів не реєструють нових випадків коронавірусу.