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Херсон заявляє про перемогу над коронавірусом: в області залишилося 4 хворих, нових випадків немає вже 6 днів

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Херсон заявляє про перемогу над коронавірусом: в області залишилося 4 хворих, нових випадків немає вже 6 днів
У Херсоні одужали всі 20 осіб, які захворіли раніше на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради з посиланням на управління здоров'я.

"Зараз від COVID-19 в Херсоні одужали всі 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в цілому на Херсонщині було 179 хворих, з яких вже одужали 172 жителі, померли з початку епідемії троє.

В управлінні закликали херсонців продовжувати користуватися масками в громадських місцях і міському транспорті і дотримуватися протиепідемічні заходи.

Згідно з даними РНБО, на Херсонщині вже 6 днів не реєструють нових випадків коронавірусу.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Igor L
    Потрібно збільшити кількість ПЦР тестів які робляться в Херсонській області і перевірити лабораторію, чи там лаборанти не заснули за роботою!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Нет тестов, нет зараженных это Перемога?
  • Борис Козлов 6516a265
    та ну, ви що? ще заразиться, де ми ще такого дурня знайдемо?)
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