ЦГЗ радить українцям вітатися без рукостискань: Посмішка, кивок голови або пальці буквою "V" вбережуть від зайвого контакту

Дотримуватися правил безпеки в умовах пандемії COVID-19 потрібно попри послаблення карантину.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Безконтактне вітання - одна з важливих рекомендацій, дотримуватися якої повинні всі. Посмішка, кивок голови або два пальці буквою "V", - вбережуть вас від зайвого, під час пандемії, контакту зі шкірою рук іншої людини. Втім, навіть безконтактне вітання не виключає частого і ретельного миття рук", - сказано в повідомленні.

Крім того, в ЦГЗ нагадали, що під час походів у магазини або в інші громадські місця необхідно перебувати на відстані не менше метра від інших і, по можливості, не торкатися руками до очей, рота, носа.

"Перед дотиком до кошика або візка обробляйте їх дезінфектором з вмістом спирту не менше 60%. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мийте руки теплою водою з милом упродовж 20-40 секунд. Придбані овочі та фрукти слід мити так само, як і завжди. Перед тим як торкатися до них, помийте руки з милом. Після цього ретельно вимийте фрукти і овочі чистою водою, особливо якщо ви їсте їх сирими", - сказано в повідомленні.

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