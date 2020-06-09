Новини

Гроші з карток "ПриватБанку" тепер можна зняти на касах у магазинах

13 66432
Гроші з карток "ПриватБанку" тепер можна зняти на касах у магазинах
"ПриватБанк" запустив сервіс, який дозволяє зняти готівку під час оплати покупок банківською карткою на касі супермаркетів і інших торгових закладів.

Скористатися послугою "Гроші на касі" можуть власники будь-якої дебетової картки ПриватБанку (зарплатної, студентської, соціальної карти) різних платіжних систем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

Щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцеві потрібно оплатити товар банківською картою і повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки.

До сервісу "Гроші на касі" підключені 65 000 торгових точок по всій країні.

"Надалі новий сервіс буде охоплювати ширшу партнерську мережу, щоб послуга була максимально відкритою і доступною для власників карток різних банків у всіх торгових точках України", - повідомляють в пресслужбі.

Читайте також: "Менше кешу!": НБУ радить під час карантину знизити контакти з готівкою і дезінфікувати платіжні картки

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Бяка Бука
    У меня вопрос: накуя?
  • буков
    Для покупців теж, будуть черги.
  • Степан Иванов 8d06009e
    При обналичке кассир имеет доступ к точно такой же инфе, как и при расчете картой за товар.
    Какую базу сколько кассир, которую не может слить сейчас?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини