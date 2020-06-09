Гроші з карток "ПриватБанку" тепер можна зняти на касах у магазинах

"ПриватБанк" запустив сервіс, який дозволяє зняти готівку під час оплати покупок банківською карткою на касі супермаркетів і інших торгових закладів.

Скористатися послугою "Гроші на касі" можуть власники будь-якої дебетової картки ПриватБанку (зарплатної, студентської, соціальної карти) різних платіжних систем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

Щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцеві потрібно оплатити товар банківською картою і повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки.

До сервісу "Гроші на касі" підключені 65 000 торгових точок по всій країні.

"Надалі новий сервіс буде охоплювати ширшу партнерську мережу, щоб послуга була максимально відкритою і доступною для власників карток різних банків у всіх торгових точках України", - повідомляють в пресслужбі.

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