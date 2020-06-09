Кабмін пропонує Раді дозволити дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років

Законопроєкт пропонує змінити Сімейний кодекс і ЗУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Метою проєкту закону є поліпшення соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність.

Кабмін вніс до Ради законопроєкт №3594, який дозволить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати і виховуватися в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку.

Водночас дозвіл на проживання діятиме незалежно від того, чи навчаються вони в установах професійної (професійно-технічної) освіти, установах вищої освіти.

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