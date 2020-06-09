Думав, Росія в ТКГ влаштує демарш через переселенців, але діалог іде, тільки затримали на пів години початок зустрічі, - Резніков

Від нинішнього дня в рамках мінської Тристоронньої контактної групи Україну представляють чотири вимушені переселенці з Донбасу: журналіст Сергій Гармаш, блогер Денис Казанський, лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан.

LIGA.net поспілкувалася з першим заступником очільника української делегації в ТКГ Олексієм Резніковим, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що питаннями, до яких за мінськими угодами повинні залучати представників Донбасу, займається переважно політична група.

"Тому на сьогодні перших чотирьох фронтменів уже офіційно задекларовано. Нотою українського МЗС вони представлені ОБСЄ і МЗС РФ. Також повідомлення про втрату чинності отримав координатор робочої групи з політичних питань у ТКГ П'єр Морель", - заявив Резніков.

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Він також розповів про реакцію РФ на введення нових членів ТКГ. "Несподівано м'якше, ніж я припускав. Я думав буде демарш, але ні. Йде діалог. Координатор оголосив про те, що у нас є гості. Посилаючись на технічну проблему росіяни затримали включення на 30 хвилин. Вони ніколи не затримувалися. Я думаю, що це був момент внутрішніх консультацій, що з цим робити", - уточнив Резніков.

За його словами, жодного ультиматуму Росія не ставила, хоча українська сторона була до цього готова.

Нагадаємо, український блогер Денис Казанський, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Журналіст, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.