МВФ у вівторок вирішить долю нової програми для України, - ЗМІ

Виконавча рада МВФ у вівторок проведе онлайн-засідання щодо України. Під час нього очікується рішення Фонду щодо нової програми Stand-By у розмірі $5 млрд для української економіки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Як повідомили джерела, ознайомлені із ситуацією, засідання проходитиме у віртуальному форматі, й результат очікується в другій половині вівторка за часом у Вашингтоні.

Тематика засідання Виконавчої ради МВФ пов'язана із запитом по новій програмі Stand-By для України, а також оцінкою фактичної ефективності попередньої програми розширеного фінансування EFF для України, що діяла з березня 2015 року.

Офіційні документи за новою домовленістю мають оприлюднити впродовж наступних декількох днів після нинішнього засідання.

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До складу Виконавчої ради МВФ входять 24 директори, які обираються країнами-членами або групами країн, а також директор-розпорядник Фонду, який виконує функції голови Виконавчої ради. Цей орган МВФ обговорює та формально затверджує рішення по різних аспектах – від поточних питань діяльності Фонду до реалізації нових програм для країн-членів. Виконавча рада МВФ зазвичай приймає рішення на основі консенсусу, але іноді - на підставі формального голосування.

21 травня Місія МВФ і Україна досягли попередньої домовленості щодо нової програми фінансування у форматі Stand-by. Однією з головних передумов для її запуску називалося ухвалення так званого "антиКоломойського" закону, який забороняє повертати націоналізовані банки колишнім господарям.

Нова програма передбачає фінансування України в розмірі $5 млрд упродовж 18 місяців, має на меті забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку. Вона також спрямована на допомогу українській владі в подоланні наслідків пандемії COVID-19 та консолідацію зусиль на шляху до важливих структурних реформ.

Водночас, у МВФ висловили сподівання, що програма Stand-By "забезпечить Україні гарні позиції для поновлення зростання", а також повернення до більш масштабних реформ після завершення кризи. У майбутньому це дасть змогу поновити обговорення щодо затвердження для України програми EFF – розширеного фінансування з боку МВФ.

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