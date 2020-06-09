Терористам з окупаційної адміністрації "ДНР" повідомлено про підозру у справі про "примусову паспортизацію", - Офіс ГПУ

Правоохоронці повідомили про підозру керівникові так званого "управління міграційної служби Міністерства внутрішніх справ ЛНР" і його заступнику за фактами примусової "паспортизації" громадян України, які проживають на окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, з 2018 року окупаційна адміністрація РФ із залученням "посадових осіб" установ у сферах освіти, медицини, соціального захисту почала процес видачі місцевим жителям "паспортів ЛНР". Відповідальність за ведення політики насадження громадянства псевдореспубліки покладено на керівництво "управління міграційної служби" окупаційної адміністрації РФ. Невиконання вимоги отримання "документа" є приводом для відмови в працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат, виключення з навчальних закладів тощо", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, паспорти "ЛНР" отримали понад 200 тис. осіб.

Читайте також: Україна показала ОБСЄ копії російських паспортів Пушиліна і представників терористів у Мінську. ФОТО

"Примусовий характер "паспортизації" порушує закони і звичаї війни, визначені положеннями статей 3, 8, 52 Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни і ст. 75 Додаткового протоколу від 8 червня 1977 (Протокол I)", - підкреслюють правоохоронці.

Начальнику "управління міграційної служби" і його заступнику інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сприяння діяльності терористичної організації, порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.