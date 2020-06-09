Меркель подзвонила Путіну, говорили про Донбас, - Кремль

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін висловилися за активізацію переговорів стосовно Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Висловлено ​​заклопотаність відсутністю прогресу в реалізації Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки" за підсумками саміту в Парижі в 2019 році", - сказано в повідомленні.

Крім того, наголошено на важливості активізації переговорного процесу в Тристоронній контактній групі і в "нормандському форматі".

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"Президент Росії знову наголосив на доцільності налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом, спрямованого, зокрема, на узгодження кроків щодо послідовного виконання мінського комплексу заходів", - наголошується в повідомленні.

Сторони також обговорили актуальні питання боротьби з пандемією, Сирію і Лівію.