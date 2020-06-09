Відставку Разумкова ніколи не обговорювали на фракції, - "слуга народу" Верещук
Про це заявила депутат СН Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ні, я не можу підтвердити таку інформацію. У нас на фракції таке питання навіть кулуарно, навіть між собою не обговорювалося. Думаю, Дмитро Разумков користується повагою й авторитетом всього парламенту, а раз так, ці розмови безпідставні", - заявила Верещук.
Раніше народний депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак вів з представниками фракцій переговори про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. За словами Лероса, йому про це розповів представник однієї парламентської фракції, а також підтвердили співрозмовники з двох інших фракцій. Лерос стверджує, що за зняття Разумкова з посади голови ВР Єрмак пропонував фракції ОПЗЖ крісло першого віцеспікера.