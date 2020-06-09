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Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський

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Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський
Блогер Денис Казанський розповів про свою першу участь в засіданні Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Враженнями Казанський поділився в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники угруповань "ЛДНР", які називають себе представниками ОРДЛО, на нашу появу відреагували знервовано, хамили, намагалися провокувати перепалки, але до цього всі були готові, тому відреагували спокійно", - написав він.

За словами Казанського, представник Родіон Мірошник НЗФ "ЛНР" намагався називати його і журналіста Гармаша "представниками консультативної ради", але модератор конференції пан П'єр Морель підкреслив, що консультативна рада не створювалася.

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Представник РФ Дмитрієвський протесту проти появи в ТКГ переселенців не висловив, зазначив Казанський.

При цьому російська сторона, за його словами, запізнилася і включилася в переговори майже на 40 хвилин пізніше запланованого часу. "Кажуть, у росіян таке буває регулярно", - зазначив Казанський.

Нагадаємо, український блогер Денис Казанський, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, 9 червня заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Також до складу ТКГ увійшов переселенець, журналіст, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш.

Представники угруповань ЛДНР на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський 01Представники угруповань ЛДНР на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський 02

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    А вариант " по иплу с ноги" не рассматривается?
  • oylee
    Донецк - это УКРАИНА.
    Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 743
  • Small Jerboa
    IMHO:
    Вот эта ТКГ и есть "план Б" Бубочки.
    И я на 100500% уверен, что и из него НИЧЕГО хорошего не выйдет.
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