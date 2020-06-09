Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський

Блогер Денис Казанський розповів про свою першу участь в засіданні Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Враженнями Казанський поділився в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники угруповань "ЛДНР", які називають себе представниками ОРДЛО, на нашу появу відреагували знервовано, хамили, намагалися провокувати перепалки, але до цього всі були готові, тому відреагували спокійно", - написав він.

За словами Казанського, представник Родіон Мірошник НЗФ "ЛНР" намагався називати його і журналіста Гармаша "представниками консультативної ради", але модератор конференції пан П'єр Морель підкреслив, що консультативна рада не створювалася.

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Представник РФ Дмитрієвський протесту проти появи в ТКГ переселенців не висловив, зазначив Казанський.

При цьому російська сторона, за його словами, запізнилася і включилася в переговори майже на 40 хвилин пізніше запланованого часу. "Кажуть, у росіян таке буває регулярно", - зазначив Казанський.

Нагадаємо, український блогер Денис Казанський, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, 9 червня заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Також до складу ТКГ увійшов переселенець, журналіст, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш.