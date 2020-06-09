Суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді генерал-майора СБУ Шайтанова

Київський апеляційний суд залишив під вартою генерал-майора Служби безпеки України (СБУ) Валерія Шайтанова, підозрюваного у державній зраді і пособництві в замаху на терористичний акт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

На засіданні 9 червня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула скаргу, подану стороною захисту на рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 15 квітня 2020 року про обрання як запобіжного заходу для Шайтанова утримання під вартою до 12 червня 2020 року

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Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.