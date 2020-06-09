За фактом крадіжки документів і грошей у волонтера Віталія Панича допитано медпрацівників, - Максимець

Солом'янське управління поліції в м.Києві відкрило кримінальне провадження за фактом крадіжки документів, грошей і телефону волонтера Віталія Панича, але встановити тих, хто це зробив, поки не вдалося.

Про це Цензор.НЕТ повідомила прессекретарка прокуратури міста Києва Надія Максимець.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка). Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура №9.

"Час події та обставини крадіжки поки не встановлено. Допитано двох медпрацівників, але їхні показання, на жаль, не прояснили ситуацію. Оперативники продовжують відпрацьовувати можливих свідків", - розповіла Максимець.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Віталій Панич помер від пневмонії в реанімації 4-ї київської лікарні. Після його смерті стало відомо, що гроші, телефон та документи, які були з ним, пропали.