Використані пробірки для тестування на COVID-19 виявлено у сміттєвих відходах на Рівненщині, - Нацполіція

На Рівненщині в сміттєзвалищі, привезеному із сусідньої області виявили пробірки для забору аналізів для визначення коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

"Голова Демидівської ОТГ повідомив поліцію, що поблизу села Копань невідомі викинули побутове сміття. За попередньою інформацією, орієнтовно 20 тонн побутових відходів привезено з іншої області. Серед них правоохоронці також виявили використані пробірки для визначення коронавірусу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом слідчі почали досудове розслідування.

Зараз вирішується питання про утилізацію відходів комунальними службами місцевої громади.

Зі свого боку, видання "Рівне вечірнє" повідомило, що виявлене в Рівненській області сміття привезли зі Львівщини.

"Під час огляду сміття вдалося знайти докази того, що його привезли зі Львова - знайшли накладні, квитанції, договори, а найбільше, що обурює в знахідці, це використані пробірки на тестування COVID-19", - сказано в повідомленні.

Водночас, заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак заявив, що львівські перевізники ТПВ не транспортують відходи в Рівненську область, однак мерія ретельно перевірить цей випадок.

"Зараз я хочу сказати, що в той бік ми сміття не возили і не возимо. Ми завжди щодо кожного випадку, який стає нам відомий, проводимо розслідування. В даному випадку, завтра вже вранці на місце виїжджають представники департаменту ТПВ, які за сміттям, чеками, документами зможуть зрозуміти - зі Львова це сміття чи ні", - заявив він.

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