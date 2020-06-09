Український воїн зазнав кульового поранення під Авдіївкою ввечері 9 червня, - штаб ООС

9 червня, озброєні формування російської Федерації вкотре відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районі Авдіївки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїна оперативно доставили в військово-медичний заклад, де йому надали необхідну допомогу.

У відповідь українські захисники застосували наявні вогневі засоби і дали окупантам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються".

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