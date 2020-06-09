Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов

Робота Міністерства охорони здоров'я буде посилена експертами Європейського Союзу.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрічався з профільними представниками Європейського Союзу щодо надання МОЗ експертів для імплементації другого етапу медреформи в Україні. Отже, робота Міністерства буде посилена професіоналами міжнародного рівня, що дозволить ефективніше впроваджувати якісно нові зміни в українській медицині", - написав він.

За словами Степанова у міністерства і представників Євросоюзу є спільне бачення і бажання посилювати співпрацю.

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