Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов
2 32823
Робота Міністерства охорони здоров'я буде посилена експертами Європейського Союзу.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустрічався з профільними представниками Європейського Союзу щодо надання МОЗ експертів для імплементації другого етапу медреформи в Україні. Отже, робота Міністерства буде посилена професіоналами міжнародного рівня, що дозволить ефективніше впроваджувати якісно нові зміни в українській медицині", - написав він.
За словами Степанова у міністерства і представників Євросоюзу є спільне бачення і бажання посилювати співпрацю.