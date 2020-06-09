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Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов

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Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов
Робота Міністерства охорони здоров'я буде посилена експертами Європейського Союзу.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрічався з профільними представниками Європейського Союзу щодо надання МОЗ експертів для імплементації другого етапу медреформи в Україні. Отже, робота Міністерства буде посилена професіоналами міжнародного рівня, що дозволить ефективніше впроваджувати якісно нові зміни в українській медицині", - написав він.

За словами Степанова у міністерства і представників Євросоюзу є спільне бачення і бажання посилювати співпрацю.

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Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов 01

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Топ коментарі

  • Максим Майборода 99ab3614
    Китай поможет, ЕС поможет, МВФ поможет, США поможет, Африка поможет...Б** кривож*****... Вы что-нибудь самостоятельно можете сделать без чьей-либо помощи?
  • Ян Янович cacd0b1a
    значит медицыны не будет, один ветеринар на 10сел
  • Igor V 184bb5c7
    То зелесрань говорит, что Супрунша плохая и нужно вернуть медицину богатыревой, где пациент платит за все сам, а мед чиновники становятся сказочно богатыми при нищенской зарплате, то зеленые попугаи хотят медицину семашко, где народ лечится в быдлячих больницах, а слуги народа в элитных гос лечебницах... Да вы суки, сначала заплатите врачам обещанные 300% надбавки, а потом будете и дальше заниматься показухой
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