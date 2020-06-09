Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся з членами Кабінету Міністрів України, представниками парламентських комітетів, а також керівництвом правоохоронних органів. Глава держави поінформував, що уряд готовий до кінця цього тижня представити оновлений варіант програми дій.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

У повідомленні наголошується: "Глава держави нагадав, що Верховна Рада не підтримала першу редакцію Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

"Парламентські комітети висловили численні зауваження та пропозиції. Багато критики надійшло від депутатів "Слуги Народу". Як поінформував прем'єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий цього тижня представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0", – заявив Володимир Зеленський.

Водночас Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін проситиме винести нову програму на розгляд парламенту та підтримати її 18-19 червня. За його словами, документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів, завдань із політичних програм Президента України Володимира Зеленського та партії "Слуга Народу", а також указів Глави держави й зауважень від комітетів.

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"Це структурний документ, який складається з двох розділів. Перший – це антикризовий розділ. Другий – довгострокові пріоритети діяльності уряду. Кожен з розділів збігається з тими напрямками стратегії, які є в міністерствах. Кожен розділ містить очікувані результати й показники, як і належить для такої програми", – наголосив Денис Шмигаль.