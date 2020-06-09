В одному з дитячих садків Ірпеня під Києвом виявлено коронавірус

У місті Ірпінь Київської області на карантин закривають дитячий садок "Казка". В одної з працівниць закладу виявили коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив заступник міського голови Олександр Маркушин.

"На жаль, маємо неприємну новину. Сьогодні виявлено випадок захворювання на COVID-19 в одного з працівників ірпінського дитсадка "Казка". Садок закривають на карантин, а всі контактні особи пройдуть ПЛР-діагностику", - написав Маркушин.

Втім, як запевняє заступник мера, з дітьми хвора не контактувала.

"Востаннє вона була в приміщенні ДНЗ 29 травня, коли заклад ще не працював. Потім пішла на лікарняний. Оперативно починаємо загальну дезінфекцію дитсадка", - повідомив заступник мера Ірпеня.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, спалах коронавірусу раніше було зафіксовано в дитсадку Броварів "Калинка". Першою там захворіла вихователька. Згодом COVID-19 діагностували ще в 9-ти дітей і трьох співробітниць дошкільного закладу.

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