Почали роботу освітні центри "Крим" і "Донбас" для абітурієнтів з окупованих територій, - Міносвіти

Освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" у вівторок, 9 червня 2020 року, розпочали свою роботу і працюватимуть до 23 жовтня 2020р. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму зможуть вступати без здачі ЗНО в українські університети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Працівники освітніх центрів сьогодні приступили до своєї важливої роботи. Вступникам потрібно лише обрати спеціальність і заклад освіти, куди б вони хотіли вступати, та звернутись до освітнього центру в цьому закладі між 9 червня та 23 жовтня 2020 року. Про візит до освітнього центру можна домовитись заздалегідь, контакти центрів розміщені на сайті Міністерства освіти і науки", – говориться в повідомленні.

Як зазначається, у 2020 році мешканці тимчасово окупованих територій можуть вступати за спрощеною процедурою до понад 100 університетів, підпорядкованих МОН, МОЗ, МВС та Міністерству культури та інформаційної політики.

"Вступники, які бажають взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах: вступники з Криму – не пізніше 20 серпня; вступники з Донбасу – не пізніше 22 серпня", - підкреслили в пресслужбі відомства.

Разом з тим, в МОН додали, що ті, які не встигнуть подати документи у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.

Крім того, для вступу абітурієнтам не обов’язково мати український паспорт, достатньо мати свідоцтво про народження. "А вступники, які не мають українського документа про освіту, можуть отримати його через освітній центр, який направить їх у школу при освітньому центрі для складання двох іспитів державної підсумкової атестації з української мови та історії України. Також їм потрібно буде скласти один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти", - сказано у відомстві.

Зазначається, що в робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).

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