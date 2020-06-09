Конгрес США розгляне пропозицію про нові санкції проти Росії, КНР і Ірану
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Республіканці в палаті представників Конгресу США планують подати пропозиції про запровадження нових санкцій проти Росії, Китаю та Ірану.
Про це повідомив конгресмен Грег Ст'юбі в ефірі телеканалу Fox Business, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Він уточнив, що пропозиції стосуються "нових санкцій" і "підходів у сфері зовнішньої політики до Росії, Китаю та Ірану".
"Термін дії збройового ембарго проти Ірану закінчується в жовтні. Ми, зрозуміло, не вважаємо, що Китай і Росія мають постачати озброєння іранській владі", - пояснив Ст'юбі.