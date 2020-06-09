Новини

Економіка України через коронакризу впаде на 3,5%, але наступного року зросте на 3%, - Світовий банк

1 72424
Економіка України через коронакризу впаде на 3,5%, але наступного року зросте на 3%, - Світовий банк
Світова економіка в 2020 році скоротиться на 5,2%.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі, оприлюдненому Групою Світового банку, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибина падіння (української економіки. - Ред.) залежатиме від тривалості кризи у сфері охорони здоров'я, прогресу у виконанні важливих і невідкладних реформ, а також здатності мобілізувати достатнє фінансування для виплати значних боргів", - сказано у звіті.

Водночас, за оцінками Світового банку, в 2021 році ВВП України збільшиться на 3% - раніше йшлося про зростання в 4,2%.

Раніше, нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозував, що за підсумками 2020 року, економіка України (валовий внутрішній продукт) впаде на 7,7%.

А Держстат оцінив, що ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% по відношенню до аналогічного періоду 2019 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світовий банк прогнозує падіння економіки: "Спад стане найглибшим із часів Другої світової війни"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Невероятно оптимистичный прогноз
  • Svitanok
    ему ссут в глаза - а оно - Божья роса...
    пипец - страна дебилов...
  • Ан Мур
    Вже була інфа, що світовий банк передрікав Україні мінус від вісьми до десяти процентів ВВП по результатам року. А це що за нова лажа з трьома процентами?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини