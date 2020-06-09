Ставиться завдання перевиконати бюджет і скоротити його дефіцит, - глава Мінфіну Марченко

Президент України Володимир Зеленський, члени Кабінету Міністрів, представники комітетів Верховної Ради, а також керівництвом правоохоронних органів на зустрічі у вівторок обговорили питання виконання Державного бюджету України на 2020 рік в умовах економічної кризи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби глави держави.

На зустрічі Зеленський зазначив, що наприкінці 2019-го уряд зіткнувся з такими системними ризиками виконання держбюджету, як неконтрольоване зміцнення національної валюти, зменшення обсягів та вартості закупівлі енергетичних товарів, а також адміністративна реформа фіскальних органів.

Водночас з початку 2020 року ситуація погіршилася: надходження податків та митних зборів не відповідали запланованим обсягам на 1 млрд грн. Додатковим тягарем стали наслідки від запровадження масштабного карантину.

"Забезпечити безумовне надходження дохідної частини державного бюджету – саме таке завдання поставлене мною новій команді Міністерства фінансів. Міністр отримав мандат на кадрові та організаційні рішення", – заявив президент на зустрічі.

Зі свого боку міністр фінансів України Сергій Марченко зауважив, що, попри негативні тенденції в економіці у зв'язку з поширенням коронавірусу та карантином в усьому світі, за травень 2020 року Україна досягла 100% виконання розпису.

Так, за цей час до загального фонду держбюджету надійшло 64 млрд грн. Перевиконання з ПДФО становить 1%, з рентної плати за користування надрами – 15%, з акцизного податку – 21,4%. Водночас видатки державного бюджету за січень – травень зросли проти січня – травня 2019 року на 17 млрд грн і становлять 437,7 млрд грн.

"Завдання, передбачені державним бюджетом, будуть виконані. Більш того, ставиться завдання перевиконання бюджету, щоб ми мали можливість використовувати цей ресурс на нагальні проблеми держави, додаткові видатки. Крім того, ми передбачаємо можливість зменшення дефіциту державного бюджету", – наголосив Марченко.

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