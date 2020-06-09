Регіональна влада має розробити концепції розвитку місцевого туризму та на їх основі створити загальнодержавну стратегію на 3-4 роки, - Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час селекторної наради у вівторок увечері поставив перед головами обласних держадміністрацій завдання протягом тижня підготувати концепцію розвитку туризму на наступні 3-4 роки у своїх регіонах

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Необхідно визначити в кожній області по три-п’ять "туристичних магнітів" – найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення. На основі цих пропозицій буде розроблена загальнодержавна програма розвитку туризму в Україні та відповідні регіональні програми як її складові. Завдання в межах цієї програми реалізовуватимуться впродовж трьох-чотирьох років та в подальші роки.

У зустрічі взяли участь заступники керівника Офісу глави держави, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та інші.

Зі свого боку, голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів зауважила, що, крім переліку туристично привабливих локацій регіону, місцева влада має розробити тури на три, п'ять і 10 днів, а також передбачити, як доїхати до того чи іншого туристичного об’єкта.

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"Ми готові співпрацювати з місцевою владою, якщо ще треба щось покращити: десь не вистачає пару кілометрів хорошої дороги, десь треба прибрати якийсь страшний ринок, який псує враження. Для того щоб ці локації стали більш цікавими для туристів", – наголосила вона.

Крім того, керівництву областей варто звернути увагу на подієвий туризм. Зокрема, слід визначити в кожній з областей 5-10 найбільш цікавих подій культурного життя регіону й просувати їх як одно-дводенні тури.

"Наприклад, при Міністерстві культури діє програма "Малі міста – великі враження", на яку в цьому році було передбачено 40 млн грн, і після завершення карантину ці кошти також можна буде використати для розвитку культурних подій у регіонах", - сказано в повідомленні.

Крім того, на нараді порушувалося питання підтримки підприємств, задіяних у туристичній галузі, щоб вони надавали більш якісні послуги.

Міністр інфраструктури повідомив, що наразі тривають консультації з профільними комітетами Верховної Ради щодо розробки законодавчої ініціативи зі звільнення від сплати ПДВ внутрішніх авіаперевезень, що допоможе здешевити внутрішні перельоти та стимулюватиме відновлення пасажиропотоку на авіатранспорті.

Також триває робота над лібералізацією візового режиму для громадян з низки країн, які приїжджають в нашу країну з метою туризму. "Після ухвалення відповідного рішення передбачені візит-тури в туристично привабливі місця України, тому вже зараз голови ОДА разом з місцевою владою мають передбачити приріст туристів, зокрема й іноземних, у своєму регіоні", - зазначили в пресслужбі ОП.

Голови облдержадміністрацій мають сформувати у структурі ОДА управління з питань розвитку туризму, а також організувати при облдержадміністраціях відповідні консультативно-дорадчі органи із залученням усіх зацікавлених сторін.

"Адже туризм – це не лише культурна складова, а й економічний розвиток регіону, а тому на місцях має бути чітка координація щодо розвитку туризму як індустрії", - сказано в повідомленні.

Зі свого боку Ткаченко анонсував програму "Мандруй Україною", у межах якої відбудеться челендж – відомі у країні та на місцевому рівні люди ділитимуться своїми враженнями від подорожей Україною. Дописи з розповідями про те, які місця варто відвідати, кожен з них опублікує в соцмережах з відповідним хештегом.