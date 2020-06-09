Новини

КС продовжить розгляд подання щодо конституційності закону про люстрацію 23 червня

9102
КС продовжить розгляд подання щодо конституційності закону про люстрацію 23 червня
Конституційний суд України продовжить розгляд подання щодо конституційності закону "Про очищення влади" в режимі усного слухання 23 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Конституційного суду, 23 червня о 10:00 розпочнеться пленарне засідання Палати КС. Судді продовжать розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду про відповідність Основному закону положень закону "Про очищення влади" від 2014 року.

Слухання відбудеться в формі усного виробництва, тобто, у відкритій частині пленарного засідання.

Нагадаємо, Конституційний суд у формі письмового слухання почав розгляд справи про конституційність положення закону "Про очищення влади" 6 липня 2017 року.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 
ТОП-новини
всі новини