КС продовжить розгляд подання щодо конституційності закону про люстрацію 23 червня

Конституційний суд України продовжить розгляд подання щодо конституційності закону "Про очищення влади" в режимі усного слухання 23 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Конституційного суду, 23 червня о 10:00 розпочнеться пленарне засідання Палати КС. Судді продовжать розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду про відповідність Основному закону положень закону "Про очищення влади" від 2014 року.

Слухання відбудеться в формі усного виробництва, тобто, у відкритій частині пленарного засідання.

Нагадаємо, Конституційний суд у формі письмового слухання почав розгляд справи про конституційність положення закону "Про очищення влади" 6 липня 2017 року.