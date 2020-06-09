Макрон і Меркель звернулися до керівництва ЄС: Європа "хаотично" відповіла на спалах COVID-19, треба підготуватися краще

Лідери Франції та Німеччини Емманюель Макрон і Ангела Меркель, а також очільники ще кількох європейських держав закликали керівництво ЄС бути готовим до пандемій у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося, що це послання надихне на подальші, більш плідні дискусії на європейському рівні щодо того, як на більш високому рівні забезпечити готовність до наступних пандемій", - сказано в посланні, направленому очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

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У документі наголошується, що Європа "хаотично" відповіла на спалах коронавірусу, внаслідок чого загинуло понад 184 тис. осіб. У ньому наголошується на необхідності більш широкого підходу до протидії можливої ​​другої хвилі вірусної інфекції.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня у світі зареєстрували 7,19 млн випадків інфікування COVID-19 і 408 737 смертей. Найбільша кількість жертв у США, Великій Британії і Бразилії.