Данон-Україна зробила заяву про рекламу з Пореченковим, який стріляв в українців: "Ми не можемо вплинути на офіс у Росії"

Український офіс міжнародної групи "Danone" прокоментував скандальну рекламу продукту в Росії, в якій знявся актор Пореченков, який стріляв в українських воїнів на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі компанії, розміщеному в Фейсбуці.

У тексті зазначається: "Спостерігаючи розголос щодо рекламної кампанії бренду Актімель в Росії, не можемо лишатись осторонь. Нам вельми прикро з приводу ситуації, що склалась навколо реклами, яка транслюється в російському медійному просторі.

Водночас, хочемо зазначити, що компанія Данон в Україні є частиною всесвітньо відомої міжнародної Групи, яка працює в 140 країнах світу. Локальні офіси в кожній країні функціонують незалежно, опрацьовуючи завдання та виклики підпорядкованих ринків та керуючись локальними потребами споживачів. Саме тому, ми в Україні не можемо впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політик інших країн, зокрема і Росії.

Ось уже понад 20 років наша компанія доброчесно працює, виробляючи високоякісну продукцію для своїх споживачів в Україні, залишаючись відповідальним суб’єктом бізнес-спільноти. Ми завжди дбали і дбаємо не лише про економічні цілі, але й про суспільство, підтримуючи соціальні проекти, інвестуючи у виробничі потужності, створюючи нові робочі місця, підтримуючи благодійні організації та лікарні продукцією, а в період епідемії коронавірусу – індивідуальними засобами захисту.

Вся наша продукція виробляється в Україні (виключно з українського молока на 2-х українських заводах) або країнах Європейського Союзу. Бренд Актімель, зокрема, виробляється та імпортується в Україну з Бельгії.

А понад 1000 наших працівників в Україні щодня вкладають душу в свою роботу, аби ми з вами вчасно отримували найякіснішу та корисну продукцію".

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