"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом"

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський жорстко відповів Сергію Лещенкові, який заявив, що Дубінський готується отримати громадянство Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Дубінський зазначив: "Сергій Лещенко повідомив, що мені видали румунське громадянство.

Через дві години повідомив, що ще не видали, але обов'язково видадуть через два роки, тому що в деяких випадках потрібен додатковий час.

Сергію, хочу уточнити, що в деяких випадках ніякого додаткового часу не потрібно.

Наприклад, щоб вже сьогодні заявити, що ви - тупий довбо##б.

По румунськи - nenorocit de dolby".

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