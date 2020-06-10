"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом"
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Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський жорстко відповів Сергію Лещенкові, який заявив, що Дубінський готується отримати громадянство Румунії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Дубінський зазначив: "Сергій Лещенко повідомив, що мені видали румунське громадянство.
Через дві години повідомив, що ще не видали, але обов'язково видадуть через два роки, тому що в деяких випадках потрібен додатковий час.
Сергію, хочу уточнити, що в деяких випадках ніякого додаткового часу не потрібно.
Наприклад, щоб вже сьогодні заявити, що ви - тупий довбо##б.
По румунськи - nenorocit de dolby".