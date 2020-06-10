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"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом"

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"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом"
Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський жорстко відповів Сергію Лещенкові, який заявив, що Дубінський готується отримати громадянство Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Дубінський зазначив: "Сергій Лещенко повідомив, що мені видали румунське громадянство.

Через дві години повідомив, що ще не видали, але обов'язково видадуть через два роки, тому що в деяких випадках потрібен додатковий час.

Сергію, хочу уточнити, що в деяких випадках ніякого додаткового часу не потрібно.

Наприклад, щоб вже сьогодні заявити, що ви - тупий довбо##б.

По румунськи - nenorocit de dolby".

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Слуга народу Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його тупим довбо##бом 01

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    У него это конек хамство лицемерие и наглость как все Зе партия отребья
  • 18c49ed2
    Монобольшинство монобыдла.
  • 18c49ed2
    Да куда уж нам. Мы в общественных местах на фене и матом не общаемся. Не образованные, понимаешь. Там выше "красавЕц" Мальська, как раз подходит по твоим мозгам.

    "Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом" - Цензор.НЕТ 7707
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