МВФ офіційно затвердив програму кредитування Stand-by для України
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ.
Як зазначається, розмір першого траншу становитиме $2,1 млрд.
21 травня Місія МВФ і Україна досягли попередньої домовленості щодо нової програми фінансування у форматі Stand-by. Однією з головних передумов для її запуску назвали ухвалення так званого "антиКоломойського" закону, що забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам.
Нова програма передбачає фінансування України в розмірі $5 млрд протягом 18 місяців. Її мета - забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку. Вона також спрямована на допомогу українській владі в подоланні наслідків пандемії COVID-19 і консолідації зусиль на шляху до важливих структурних реформ.
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Водночас у МВФ висловили сподівання, що програма Stand-By "забезпечить Україні хороші позиції для відновлення зростання", а також для повернення до більш масштабних реформ після завершення кризи. У майбутньому це дозволить відновити обговорення щодо затвердження для України програми EFF - розширеного фінансування з боку МВФ