Єрмак хоче поставити на посаду заступника голови ДБР військового прокурора Козлова, - "слуга народу" Лерос

Народний депутат України від "Слуги народу" Гео Лерос заявив про те, що глава ОП Андрій Єрмак хоче поставити заступником глави ДБР військового прокурора Ігоря Козлова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Єрмак хоче завести на заступника ДБР одіозного Ігоря Козлова, першого заступника військового прокурора західного регіону.

Про нього кажуть, що він холуй і хабарник. Загалом те, що треба Єрмаку.

До того ж Козлов не має практики в кримінально-процесуальному законодавстві, але хіба професіоналізм взагалі має значення? І не таких рагулів призначають.

Коли Венедіктова йшла на директора ДБР, вона ставила умову, що йде не на кілька місяців, а надовго, тому коли пішла на позицію в.о. директора, була впевнена, що виграє конкурс. В її випадку це можливо тільки, якщо конкурс був би сфальсифікований.

Ми пам'ятаємо, як вона провалює тести, коли все по-справжньому. Зараз проявляється її некомпетентність і часом неадекватність.

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На директора ДБР обговорювався Іонушас, але зараз він швидше буде пробувати на САП.

Взагалі дивна практика, коли директора ДБР вибирають в Офісі Президента, а не на конкурсі. Це стосується абсолютно всіх високих державних постів.

Єрмак намагається змінити всіх силовиків, тоді його корупційне ОЗУ буде повністю укомплектоване.

Зараз дуже важливо стежити за майбутнім конкурсом на керівника САП, куди офіс точно буде ставити ручного і слухняного. Ця людина стане цербером для Ситника, якого після траншу МВФ восени намагатимуться звільнити. Західні партнери ще не зрозуміли, з ким мають справу.

Питання тільки в тому, що брехати всередині країни і західним кредиторам - це "дві великі різниці"".

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