Казанський про засідання ТКГ: Частина представників ОРДЛО від РФ грубіянять і перебивають, Гризлов на 30-40 хвилин запізнюється. Дитячий садок
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Як уже стало зрозуміло, російська сторона завжди поводиться однаково. Представник РФ обов'язково спізнюється хвилин на 30-40, а коли включається, то намагається максимально уникати діалогу і майже не бере в ньому участі. Такою поведінкою росіяни демонструють, що нібито не є стороною конфлікту, але вигляд це має відверто смішний. Якийсь дитячий садок", - написав Казанський.
Він також зазначив, що вчора "поводилися по-різному і російські проксі".
"Представники ОРДО з російської сторони - Наталія Никонорова і Наталія Михайлова поводилися коректно. А ось луганчани Мірошник і Дейнего знову волали, грубіянили, перебивали модераторів і намагалися довести, що переселенці не мають права представляти Донецьк і Луганськ.
Відповідь з нашого боку була симетричною, тільки в більш коректній формі. Суть ситуації в тому, що будь-яка претензія російської сторони до переселенців застосовна і до неї самої. На нашу адресу звучали претензії, що ми обрані непрозоро і не представляємо жителів Донбасу. При цьому говорили це люди, які захопили владу силою, репресіями вигнали з Донецька і Луганська всіх неугодних, і також не представляють жителів Донбасу", - розповів Казанський.
Блогер зазначив, що представник РФ Гризлов "дуже обурюється, що Київ вирішив обговорювати комплекс заходів щодо виконання Мінських угод з "колишніми жителями Донбасу".
Він також повідомив, що українською стороною було порушено питання про викрадену в Донецьку мешканку Євросоюзу Євгенію Єпес-Веньєси, шахтарів, які страйкують в Антрациті, та відкриття КПВВ на Донбасі представниками ОРДЛО. Відповіді на жодне з них, за словами Казанського, отримано не було.
Зазначимо, з 9 червня до роботи Контактної групи залучені відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, лікар Костянтин Лібстер і глава громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. 9 червня відбулися перші переговори в Контактній групі за участю переселенців, які виступають як представники окремих районів Донецької та Луганської областей.